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Екс-подружжя забризкало поліцейських сльозогінним газом і пошкодило авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Київській області працівникам поліції залили очі сльозогінним газом та розбили лобове скло службової автівки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, передає УНН.

Так, 1 серпня працівники Макарівського відділення поліції прибули на виклик про сімейне насильство в село Червона Слобода. Їх "привітно" зустріли господарі будинку - забризкали очі сльозогінним газом і палицею побили службовий автомобіль.

Незважаючи на отримані хімічні опіки очей, поліцейські затримали на місці події нападників – жінку та її колишнього чоловіка.

Медичне освідування встановило, що вміст алкоголю в крові зловмисниці становив 1,3 проміле. Наразі затримані знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу - тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві судитимуть хулігана, який застосував сльозогінний газ проти поліцейських.

Українські Національні Новини

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