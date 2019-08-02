Екс-подружжя забризкало поліцейських сльозогінним газом і пошкодило авто
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Київській області працівникам поліції залили очі сльозогінним газом та розбили лобове скло службової автівки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, передає УНН.
Так, 1 серпня працівники Макарівського відділення поліції прибули на виклик про сімейне насильство в село Червона Слобода. Їх "привітно" зустріли господарі будинку - забризкали очі сльозогінним газом і палицею побили службовий автомобіль.
Незважаючи на отримані хімічні опіки очей, поліцейські затримали на місці події нападників – жінку та її колишнього чоловіка.
Медичне освідування встановило, що вміст алкоголю в крові зловмисниці становив 1,3 проміле. Наразі затримані знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.
Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу - тримання під вартою.
Нагадаємо, у Києві судитимуть хулігана, який застосував сльозогінний газ проти поліцейських.