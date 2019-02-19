У РФ зняли введений через нашестя білих ведмедів режим НС

"У селищі Белуш'я Губа і його околицях за останню добу не було помічено жодного ведмедя. Поблизу інших населених пунктів тварин стало набагато менше, ніж було минулого тижня", - сказали у Росприроднагляді.

У відомстві додали, що вирішується питання щодо тимчасового приспання білих ведмедів для установки на них датчиків, які дозволять відстежувати їх переміщення.

Очільник адміністрації міського округу Нова Земля Жіганша Мусін повідомив, що ухвалено рішення зняти режим надзвичайної ситуації 19 лютого. Причиною того, що ведмеді пішли, він назвав появу льоду, на який йдуть тварини, і роботу групи, яка відганяє ведмедів від селищ.

З 9 лютого на архіпелазі Нова Земля через навалу білих ведмедів на території населених пунктів діяв режим НС. У районі селища Белуш'я Губа були помічені 52 білих ведмеді, відзначалися випадки агресивної поведінки тварин, їх проникнення у житлові та службові приміщення.