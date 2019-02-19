В РФ сняли введенный из-за нашествия белых медведей режим ЧС

"В поселке Белушья Губа и его окрестностях за последние сутки не было замечено ни одного медведя. Близ других населенных пунктов животных стало намного меньше, чем было на прошлой неделе", - сказали в Росприроднадзоре.

В ведомстве добавили, что решается вопрос по временному усыплению белых медведей для установки на них датчиков, которые позволят отслеживать их перемещение.

Глава администрации городского округа Новая Земля Жиганша Мусин сообщил, что принято решение снять режим чрезвычайной ситуации 19 февраля. Причиной ухода медведей он назвал появление льда, на который уходят животные, и работу группы, которая отгоняет медведей от поселков.

С 9 февраля на архипелаге Новая Земля из-за нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов действовал режим ЧС. В районе поселка Белушья Губа были замечены 52 белых медведя, отмечались случаи агрессивного поведения животных, их проникновения в жилые и служебные помещения.