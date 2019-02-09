В РФ чрезвычайная ситуация из-за нашествия белых медведей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. На Новой Земле, что входит в Архангельскую область Российской Федерации, ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей. Об этом сообщает прес-служба правительства Архангельской области РФ, передает УНН.
“Решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Новой Земли с 9 февраля 2019 года принято по итогам заседания комиссии МО ГО "Новая Земля" по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности. Необходимость введения режима ЧС вызвана массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов муниципального образования”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщают, что с декабря 2018 года по февраль 2019 года наблюдается большое скопление белых медведей вокруг населенных пунктов. В одном из районов области находятся 52 белых медведя. Кроме того, зафиксированы случаи агрессивного поведения диких животных — нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения.
“Люди напуганы, боятся выходить из дома, нарушается режим повседневной деятельности, родители опасаются отпускать детей в школы и детские сады”, — сообщает в докладе заместитель главы администрации МО ГО “Новая Земля” Александр Минаев.
Для обеспечения безопасности местных жителей предпринимаются необходимые меры предосторожности, однако они не дают должного эффекта.
“Убедившись в безопасности, медведи уже не реагируют на свето-шумовые сигналы, на попытки отогнать их с помощью патрульных автомобилей и собак”, — говорят в администрации округа.
Росприроднадзор не дал разрешения на отстрел “наиболее агрессивных особей” и направил на архипелаг оперативную группу для оценки обстановки. Специалисты рассчитывают, что краснокнижных животных удастся прогнать без применения оружия.
Напомним, в колонии в РФ произошел конфликт между заключенными, в результате которого пострадало 17 человек.