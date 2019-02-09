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У РФ надзвичайна ситуація через нашестя білих ведмедів

У РФ надзвичайна ситуація через нашестя білих ведмедів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. На Новій Землі, що входить в Архангельську область Російської Федерації, ввели режим НС через нашестя білих ведмедів. Про це повідомляє прес-служба уряду Архангельської області РФ, передає УНН.

"Рішення про введення режиму надзвичайної ситуації на території Нової Землі з 9 лютого 2019 року ухвалене за підсумками засідання комісії... Необхідність введення режиму НС викликана масовим нашестям білих ведмедів на територію населених пунктів муніципальної освіти", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі повідомляють, що з грудня 2018 року по лютий 2019 року спостерігається велике скупчення білих ведмедів навколо населених пунктів. В одному з районів області перебуває 52 білих ведмеді. Крім того, зафіксовані випадки агресивної поведінки диких тварин - нападу на людей, проникнення в житлові та службові приміщення.

"Люди налякані, бояться виходити з дому, порушується режим повсякденної діяльності, батьки побоюються відпускати дітей в школи і дитячі сади", - повідомляє в доповіді заступник голови адміністрації МУ МО "Нова Земля" Олександр Мінаєв.

Для забезпечення безпеки місцевих жителів вживаються необхідні запобіжні заходи, проте вони не дають належного ефекту.

"Переконавшись у безпеці, ведмеді вже не реагують на світло-шумові сигнали, на спроби відігнати їх за допомогою патрульних автомобілів і собак", - говорять в адміністрації округу.

Росприроднагляд не дав дозволу на відстріл "найбільш агресивних особин" і направив на архіпелаг оперативну групу для оцінки обстановки. Фахівці розраховують, що червонокнижних тварин вдасться прогнати без застосування зброї.

Нагадаємо, у колонії в РФ стався конфлікт між ув'язненими, в результаті якого постраждали 17 людей.

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