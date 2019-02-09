В колонии в РФ конфликт между заключенными, 17 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Российской Федерации 17 заключенных попали в больницу после драки в колонии в Самаре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в Самарской области РФ Ольги Гальцовой.
"Драка была спровоцирована одним из осужденных, который допустил оскорбительные выражения в отношении других осужденных. В ходе драки неустановленные лица подожгли матрасы в помещении одного из отрядов. Возгорание было потушено. Конфликт между осужденными удалось разрешить в течение короткого времени… Пострадавшим в драке оказана медицинская помощь. 17 человек были госпитализированы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в связи с произошедшей в учреждении дракой осужденных в ИК-5 УФСИН России по Самарской области выехала Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.
В настоящее время обстановка в исправительном учреждении стабилизирована, колония работает в штатном режиме.
Напомним, в РФ при столкновении автобуса с опорой линии электропередачи пострадало 19 человек, в том числе трое детей.