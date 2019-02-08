В РФ автобус врезался в опору, 19 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Башкирии, в России, при столкновении автобуса с опорой линии электропередачи пострадало 19 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"За медицинской помощью обратилось 19 пострадавших, в том числе трое детей, после столкновения автобуса с опорой электропередач на улице Технической в башкирском Стерлитамаке. Состояние двоих оценивается как тяжелое, остальных - средней тяжести и удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Как уточнила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Башкирии Светлана Кускарбекова, 15 пострадавших доставили в больницу. По ее словам, никого из пациентов не нужно транспортировать в Уфу.
Напомним, в Ивано-Франковской водитель иномарки превысил скорость и влетел в бетонный билборд. В результате умер пассажир автомобиля. Водителя и второго пассажира с травмами различной степени забрали в больницу.