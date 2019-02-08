У РФ автобус врізався в опору, 19 постраждалих

"За медичною допомогою звернулося 19 постраждалих, у тому числі троє дітей, після зіткнення автобуса з опорою електропередач на вулиці Технічній в башкирському Стерлітамаку. Стан двох оцінюється як важкий, решти - середньої тяжкості та задовільний", - йдеться в повідомленні.

Як уточнила прес-секретар Міністерства охорони здоров'я Башкирії Світлана Кускарбекова, 15 постраждалих доправили в лікарню. За її словами, нікого з пацієнтів не потрібно транспортувати до Уфи.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині водій іномарки перевищив швидкість і влетів у бетонний білборд. У результаті помер пасажир автівки. Водія та другого пасажира з травмами різного ступеня забрали в лікарню.