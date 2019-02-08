Смертельна аварія на Івано-Франківщині: іномарка влетіла білборд

Вчора близько 02:45 у селі Смодна Івано-Франківської області на заокругленій ділянці дороги водій Mazda6 перевищив швидкість і зіткнувся з бетонним білбордом.

Внаслідок ДТП пасажир помер на місці від отриманих травм. Водія та другого пасажира з травмами різного ступеня забрали у лікарню. Постраждалих помістили на стаціонарне лікування в Косівську лікарню.

Як повідомляв УНН, мікроавтобус влетів у вантажівку, загинули троє іноземців.