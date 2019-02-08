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Смертельна аварія на Івано-Франківщині: іномарка влетіла білборд

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Вчора, 7 лютого, на Івано-Франківщині водій іномарки перевищив швидкість і влетів у бетонний білборд, помер пасажир автівки. Про це повідомляє Івано-Франківська ОДА, передає УНН.

Вчора близько 02:45 у селі Смодна Івано-Франківської області на заокругленій ділянці дороги водій Mazda6 перевищив швидкість і зіткнувся з бетонним білбордом.

Внаслідок ДТП пасажир помер на місці від отриманих травм. Водія та другого пасажира з травмами різного ступеня забрали у лікарню. Постраждалих помістили на стаціонарне лікування в Косівську лікарню.

Як повідомляв УНН, мікроавтобус влетів у вантажівку, загинули троє іноземців.

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