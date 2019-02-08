Смертельная авария на Прикарпатье: иномарка влетела в билборд
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Вчера, 7 февраля, в Ивано-Франковской области водитель иномарки превысил скорость и влетел в бетонный билборд, умер пассажир автомобиля. Об этом сообщает Ивано-Франковская ОГА, передаёт УНН.
Вчера около 2:45 в селе Смодна Ивано-Франковской области на закруглённом участке дороги водитель Mazda6 превысил скорость и столкнулся с бетонным билбордом.
В результате ДТП пассажир скончался на месте от полученных травм. Водителя и второго пассажира с травмами различной степени тяжести забрали в больницу. Пострадавших поместили на стационарное лечение в Косовскую больницу.
Как сообщал УНН, микроавтобус влетел в грузовик, погибли трое иностранцев.