Смертельная авария на Прикарпатье: иномарка влетела в билборд

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76073 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101009 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135672 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134167 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131516 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125967 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163373 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117912 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145332 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Смертельная авария на Прикарпатье: иномарка влетела в билборд

Смертельная авария на Прикарпатье: иномарка влетела в билборд

Киев  •  УНН

 • 10836 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Вчера, 7 февраля, в Ивано-Франковской области водитель иномарки превысил скорость и влетел в бетонный билборд, умер пассажир автомобиля. Об этом сообщает Ивано-Франковская ОГА, передаёт УНН.

Вчера около 2:45 в селе Смодна Ивано-Франковской области на закруглённом участке дороги водитель Mazda6 превысил скорость и столкнулся с бетонным билбордом.

В результате ДТП пассажир скончался на месте от полученных травм. Водителя и второго пассажира с травмами различной степени тяжести забрали в больницу. Пострадавших поместили на стационарное лечение в Косовскую больницу.

Как сообщал УНН, микроавтобус влетел в грузовик, погибли трое иностранцев.

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