У колонії в РФ конфлікт між ув'язненими, 17 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Російській Федерації 17 ув'язнених потрапили до лікарні після бійки у колонії в Самарі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Уповноваженого з прав людини у Самарській області РФ Ольги Гальцової.
"Бійка була спровокована одним із засуджених, який допустив образливі вислови стосовно інших засуджених. Під час бійки невстановлені особи підпалили матраци в приміщенні одного із загонів. Загоряння було ліквідовано. Конфлікт між засудженими вдалося вирішити протягом короткого часу... Постраждалим у бійці надано медичну допомогу. 17 осіб були госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, у зв'язку з тим, що сталося, в ІК-5 УФСІН Росії по Самарській області виїхала Уповноважений з прав людини в Самарській області Ольга Гальцова.
Наразі ситуація у виправній установі стабілізована, колонія працює у штатному режимі.
Нагадаємо, у РФ при зіткненні автобуса з опорою лінії електропередачі постраждало 19 осіб, у тому числі троє дітей.