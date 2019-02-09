У колонії в РФ конфлікт між ув'язненими, 17 постраждалих

"Бійка була спровокована одним із засуджених, який допустив образливі вислови стосовно інших засуджених. Під час бійки невстановлені особи підпалили матраци в приміщенні одного із загонів. Загоряння було ліквідовано. Конфлікт між засудженими вдалося вирішити протягом короткого часу... Постраждалим у бійці надано медичну допомогу. 17 осіб були госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, у зв'язку з тим, що сталося, в ІК-5 УФСІН Росії по Самарській області виїхала Уповноважений з прав людини в Самарській області Ольга Гальцова.

Наразі ситуація у виправній установі стабілізована, колонія працює у штатному режимі.

Нагадаємо, у РФ при зіткненні автобуса з опорою лінії електропередачі постраждало 19 осіб, у тому числі троє дітей.