У РФ зник ексочільник лікарні, де лікували Навального. До цього там померли ще двоє лікарів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Поліція почала пошуки міністра охорони здоров'я Омської області Росії Олександра Мураховського, який зник безвісти 7 травня під час полювання. Про це в неділю, 9 травня, повідомили у пресслужбі Управління міністерства внутрішніх справ Росії в Омській області, передає УНН.
Що відомо
До призначення на посаду голови місцевого МОЗ в листопаді 2020 року Мураховський був головним лікарем міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги № 1 (ЛШМД-1), куди після отруєння в серпні минулого року доставили російського опозиціонера Олексія Навального, зазначає DW.
При цьому Мураховський категорично заперечував версію про отруєння Навального. За словами ексголовного лікаря, опозиціонер впав у кому в результаті порушення обміну речовин.
Деталі
В УМВС Росії в Омській області повідомили, що 8 травня у поліцію надійшло повідомлення про зникнення Мураховського, який напередодні “поїхав на квадроциклі у лісовий масив”. У відомстві додали, що 9 травня за 6,5 кілометра від бази, з якої поїхав чоловік, було знайдено його квадроцикл.
До операції долучені співробітники поліції, Росгвардії, міністерства надзвичайних ситуацій, а також інспектори з рполювання й місцеві жителі. “Також використовується гелікоптер і безпілотні літальні апарати”, — йдеться у повідомленні.
Інші лікарі з Омська та інциденти з ними
До цього, протягом двох місяців померли двоє лікарів, що надавали допомогу Навальному після екстреної посадки літака в аеропорту Омська.
Так, 26 березня помер від наслідків перенесеного в грудні 2020 року інсульту 63-річний Рустам Агішев, що завідував відділенням травматології та ортопедії ЛШМД-1. До цього, 4 лютого, від серцевого нападу помер 55-річний заступник головного лікаря цієї лікарні Сергій Максимишин.