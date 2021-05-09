У РФ зник ексочільник лікарні, де лікували Навального. До цього там померли ще двоє лікарів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Поліція почала пошуки міністра охорони здоров'я Омської області Росії Олександра Мураховського, який зник безвісти 7 травня під час полювання. Про це в неділю, 9 травня, повідомили у пресслужбі Управління міністерства внутрішніх справ Росії в Омській області, передає УНН.

Що відомо

До призначення на посаду голови місцевого МОЗ в листопаді 2020 року Мураховський був головним лікарем міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги № 1 (ЛШМД-1), куди після отруєння в серпні минулого року доставили російського опозиціонера Олексія Навального, зазначає DW.

При цьому Мураховський категорично заперечував версію про отруєння Навального. За словами ексголовного лікаря, опозиціонер впав у кому в результаті порушення обміну речовин.

Деталі

В УМВС Росії в Омській області повідомили, що 8 травня у поліцію надійшло повідомлення про зникнення Мураховського, який напередодні “поїхав на квадроциклі у лісовий масив”. У відомстві додали, що 9 травня за 6,5 кілометра від бази, з якої поїхав чоловік, було знайдено його квадроцикл.

До операції долучені співробітники поліції, Росгвардії, міністерства надзвичайних ситуацій, а також інспектори з рполювання й місцеві жителі. “Також використовується гелікоптер і безпілотні літальні апарати”, — йдеться у повідомленні.

Інші лікарі з Омська та інциденти з ними

До цього, протягом двох місяців померли двоє лікарів, що надавали допомогу Навальному після екстреної посадки літака в аеропорту Омська.

Так, 26 березня помер від наслідків перенесеного в грудні 2020 року інсульту 63-річний Рустам Агішев, що завідував відділенням травматології та ортопедії ЛШМД-1. До цього, 4 лютого, від серцевого нападу помер 55-річний заступник головного лікаря цієї лікарні Сергій Максимишин.

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