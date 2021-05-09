В РФ исчез экс-глава больницы, где лечили Навального. До этого там умерли еще двое врачей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Полиция начала поиски министра здравоохранения Омской области России Александра Мураховского, который пропал без вести 7 мая во время охоты. Об этом в воскресенье, 9 мая, сообщили в пресс-служба Управления министерства внутренних дел России по Омской области, передает УНН.
Что известно
До назначения на должность главы местного Минздрава в ноябре 2020 года Мураховский был главным врачом городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), куда после отравления в августе прошлого года доставили российского оппозиционера Алексея Навального, отмечает DW.
При этом Мураховский категорически отрицал версию об отравлении Навального. По словам экс-главного врача, оппозиционер впал в кому в результате нарушения обмена веществ.
Детали
В УМВД России по Омской области сообщили, что 8 мая в полицию поступило сообщение об исчезновении Мураховского, который накануне “уехал на квадроцикле в лесной массив”. В ведомстве добавили, что 9 мая за 6,5 километра от базы, с которой уехал человек, был найден его квадроцикл.
К операции привлечены сотрудники полиции, Росгвардии, министерства чрезвычайных ситуаций, а также инспекторы по рполювання и местные жители. “Также используется вертолет и беспилотные летательные аппараты”, — говорится в сообщении.
Другие врачи из Омска и инциденты с ними
До этого, в течение двух месяцев умерли двое врачей, оказывающие помощь Навальному после экстренной посадки самолета в аэропорту Омска.
Так, 26 марта умер от последствий перенесенного в декабря 2020 года инсульта 63-летний Рустам Агишев, заведовавший отделением травматологии и ортопедии БСМП-1. До этого, 4 февраля, от сердечного приступа скончался 55-летний заместитель главного врача этой больницы Сергей Максимишин.