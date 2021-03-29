Помер ще один лікар госпіталю, де після отруєння лежав Навальний

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Завідувач відділенням травматології та ортопедії омської лікарні швидкої допомоги № 1 Рустам Агішев помер у віці 63 років, офіційна причина смерті — інсульт. Про це із посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє “Радіо Свобода”, передає УНН.

Що відомо

Саме в цю лікарню у серпні минулого року доставили в непритомному стані Олексія Навального. Соратники опозиціонера досі наполягають на тому, що адміністрація і персонал клініки знали справжні причини події з Навальний, але за наказом ФСБ поставили йому помилковий діагноз і намагалися приховати сліди отруєння бойовою хімічною речовиною.

Повідомляється, що лікар Агішев пропрацював в омської лікарні № 1 тридцять років. Керівник клініки Євген Осипов назвав його смерть “непоправною втратою для всього медичного співтовариства”.

Що передувало

За останній час це вже не перша смерть у керівному складі омської лікарні № 1. На початку лютого у віці 55 років помер заступник головного лікаря клініки Сергій Максимишин, офіційна причина його смерті — серцевий напад.

Раніше ще один заступник головного лікаря, Анатолій Калініченко, звільнився з лікарні. Медик стверджував, що перехід на нове місце роботи, в приватну клініку, пов’язаний з тим, що він “любить хірургію більше, ніж адміністрування”.

Під час перебування Навального в омської лікарні Калініченко відповідав за надання медичної допомоги політику, спілкування з лікарями з Німеччини і, в перший день госпіталізації опозиціонера, за зв’язок з пресою. Потім обов’язок спілкуватися з журналістами поклав на себе головний лікар закладу, член “Єдиної Росії” Олександр Мураховський. Саме він заявив працівникам ЗМІ, що причина важкого стану Навального — “порушення обміну речовин”. Крім того, Мураховський протягом двох діб не дозволяв перевезти опозиціонера на лікування до Берліну.

Пізніше Мураховський призначили главою регіонального Міністерства охорони здоров’я.

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