Помер ще один лікар госпіталю, де після отруєння лежав Навальний

Що відомо

Саме в цю лікарню у серпні минулого року доставили в непритомному стані Олексія Навального. Соратники опозиціонера досі наполягають на тому, що адміністрація і персонал клініки знали справжні причини події з Навальний, але за наказом ФСБ поставили йому помилковий діагноз і намагалися приховати сліди отруєння бойовою хімічною речовиною.

Повідомляється, що лікар Агішев пропрацював в омської лікарні № 1 тридцять років. Керівник клініки Євген Осипов назвав його смерть “непоправною втратою для всього медичного співтовариства”.

Що передувало

За останній час це вже не перша смерть у керівному складі омської лікарні № 1. На початку лютого у віці 55 років помер заступник головного лікаря клініки Сергій Максимишин, офіційна причина його смерті — серцевий напад.

Раніше ще один заступник головного лікаря, Анатолій Калініченко, звільнився з лікарні. Медик стверджував, що перехід на нове місце роботи, в приватну клініку, пов’язаний з тим, що він “любить хірургію більше, ніж адміністрування”.

Під час перебування Навального в омської лікарні Калініченко відповідав за надання медичної допомоги політику, спілкування з лікарями з Німеччини і, в перший день госпіталізації опозиціонера, за зв’язок з пресою. Потім обов’язок спілкуватися з журналістами поклав на себе головний лікар закладу, член “Єдиної Росії” Олександр Мураховський. Саме він заявив працівникам ЗМІ, що причина важкого стану Навального — “порушення обміну речовин”. Крім того, Мураховський протягом двох діб не дозволяв перевезти опозиціонера на лікування до Берліну.

Пізніше Мураховський призначили главою регіонального Міністерства охорони здоров’я.