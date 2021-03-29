Умер еще один врач госпиталя, где после отравления лежал Навальный

Что известно

Именно в эту больницу в августе прошлого года доставили в бессознательном состоянии Алексея Навального. Соратники оппозиционера до сих пор настаивают на том, что администрация и персонал клиники знали истинные причины происшествия с Навальным, но по приказу ФСБ поставили ему ложный диагноз и пытались скрыть следы отравления боевым химическим веществом.

Сообщается, что врач Агишев проработал в омской больницы № 1 тридцать лет. Руководитель клиники Евгений Осипов назвал его смерть “невосполнимой потерей для всего медицинского сообщества”.

Что предшествовало

За последнее время это уже не первая смерть в руководящем составе омской больницы № 1. В начале февраля в возрасте 55 лет умер заместитель главного врача клиники Сергей Максимишин, официальная причина его смерти — сердечный приступ.

Ранее еще один заместитель главного врача, Анатолий Калиниченко, уволился из больницы. Медик утверждал, что переход на новое место работы, в частную клинику, связано с тем, что он “любит хирургию больше, чем администрирования”.

Во время пребывания Навального в омской больнице Калиниченко отвечал за оказание медицинской помощи политику, общение с врачами из Германии и, в первый день госпитализации оппозиционера, за связь с прессой. Затем обязанность общаться с журналистами возложил на себя главный врач учреждения, член “Единой России” Александр Мураховский. Именно он заявил работникам СМИ, причина тяжелого состояния Навального — “нарушение обмена веществ”. Кроме того, Мураховский течение суток не позволял перевезти оппозиционера на лечение в Берлин.

Позже Мураховский назначили главой регионального Министерства здравоохранения.