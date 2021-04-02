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У РФ заявили про затримання "прихильника українських націоналістів", який готував теракт

У РФ заявили про затримання "прихильника українських націоналістів", який готував теракт

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Барнаулі ФСБ Росії затримала місцевого жителя, який готував теракт за нібито завданням кураторів з української націоналістичної організації. Про це повідомляє ТАСС, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що 21-річний росіянин готувався підірвати мечеть в Барнаулі.

За інформацією виданння, молодий чоловік входив до організації "Етнічне національне об'єднання", яку нібито координували націоналісти України, Білорусії і Росії для організації акцій проти осіб неслов'янської зовнішності, а також органів влади. На допиті затриманий зізнався, що сам вийшов на кураторів в лютому цього року, так як був незадоволений політикою влади в сфері міграції.

У березні росіянин отримав перше завдання - вибрати об'єкт і влаштувати підпал. У затриманого вилучили вибухову речовину, інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв, екстремістську літературу і телефон з фотографіями обраних об'єктів, які юнак направляв "куратору", повідомляє ЗМІ.

Порушено кримінальну справу за статтею 205.3 ("Проходження навчання для здійснення терористичної діяльності").

Додамо

Підконтрольний російській окупаційній владі так званий “Севастопольский міський суд” виніс незаконний вирок громадянці України Галині Довгополій, засудивши її до 12 років позбавлення волі за нібито збір даних для України відносно окремого авіаційного полку ЧФ РФ.

Українські Національні Новини

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