В РФ заявили о задержании "сторонника украинских националистов", который готовил теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Барнауле ФСБ России задержала местного жителя, который готовил теракт якобы по заданию кураторов с украинской националистической организации. Об этом сообщает ТАСС, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 21-летний россиянин готовился взорвать мечеть в Барнауле.
По информации издания, молодой человек входил в организацию "Этническое национальное объединение", которую якобы координировали националисты Украины, Белоруссии и России для организации акций против лиц неславянской внешности, а также органов власти. На допросе задержанный признался, что сам вышел на кураторов в феврале этого года, так как был недоволен политикой власти в сфере миграции.
В марте россиянин получил первое задание - выбрать объект и устроить поджог. У задержанного изъяли взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу и телефон с фотографиями выбранных объектов, которые юноша направлял "куратору", сообщает СМИ.
Возбуждено уголовное дело по статье 205.3 ( "Прохождение обучения для осуществления террористической деятельности").
Добавим
Подконтрольный российской оккупационной власти так называемый "Севастопольский городской суд" вынес незаконный приговор гражданке Украины Галине Долгополой, осудив ее к 12 годам лишения свободы за якобы сбор данных для Украины относительно отдельного авиационного полка ЧФ РФ.