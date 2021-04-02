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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47239 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65647 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195289 просмотра

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В РФ заявили о задержании "сторонника украинских националистов", который готовил теракт

В РФ заявили о задержании "сторонника украинских националистов", который готовил теракт

Киев  •  УНН

 • 16852 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Барнауле ФСБ России задержала местного жителя, который готовил теракт якобы по заданию кураторов с украинской националистической организации. Об этом сообщает ТАСС, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 21-летний россиянин готовился взорвать мечеть в Барнауле.

По информации издания, молодой человек входил в организацию "Этническое национальное объединение", которую якобы координировали националисты Украины, Белоруссии и России для организации акций против лиц неславянской внешности, а также органов власти. На допросе задержанный признался, что сам вышел на кураторов в феврале этого года, так как был недоволен политикой власти в сфере миграции.

В марте россиянин получил первое задание - выбрать объект и устроить поджог. У задержанного изъяли взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу и телефон с фотографиями выбранных объектов, которые юноша направлял "куратору", сообщает СМИ.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.3 ( "Прохождение обучения для осуществления террористической деятельности").

Добавим

Подконтрольный российской оккупационной власти так называемый "Севастопольский городской суд" вынес незаконный приговор гражданке Украины Галине Долгополой, осудив ее к 12 годам лишения свободы за якобы сбор данных для Украины относительно отдельного авиационного полка ЧФ РФ.

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