В рф завершили підготовку заходів у відповідь щодо Литви і Євросоюзу через блокування транзиту до Калінінграду

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«Наші економоператори вже зазнають збитків через введені литовцями в односторонньому порядку незаконні рестрикції. Чекати до нескінченності ми не будемо. Ще раз попереджаємо, що якщо найближчими днями ситуація не стабілізується, то росія вживе щодо Литви та Євросоюзу жорстких заходів, підготовку яких уже завершено. Вирішення проблеми надто затяглося», - сказала захарова.

Деталі

захарова заявила, що триває діалог із Єврокомісією та Литвою.

«Нас запевняють, що питання має вирішитися найближчим часом. Розраховуємо, що в Брюсселі та Вільнюсі буде прийнято єдине правильне рішення, яке забезпечить безперешкодний транзит в ексклавну частину росії», - розповіла вона.

Доповнення

Президент Гітанас Науседа повідомив, що Литва не зніме обмеження на транзит до Калінінграду.

Литовські залізниці перестали здійснювати транзит низки російських товарів, які знаходяться під санкції Європейського Союзу.

Додамо

Європейські чиновники прагнуть укласти компромісну угоду з Литвою, щоб нормалізувати ситуацію з транзитним шляхом через країну до російського Калінінграду.