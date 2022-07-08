В рф завершили подготовку ответных мер в отношении Литвы и Евросоюза из-за блокировки транзита в Калининград
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В россии завершили подготовку ответных мер в отношении Литвы и Евросоюза в связи с блокировкой транзита в Калининград. Об этом сообщила пресс-секретарь главы мид рф мария захарова, передает УНН.
Цитата
«Наши экономоператоры уже несут убытки из-за введённых литовцами в одностороннем порядке незаконных рестрикций. Ожидать до бесконечности мы не будем. Ещё раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось», - сказала захарова.
Детали
Захарова заявила, что продолжается диалог с Еврокомиссией и Литвой.
«Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть россии», - рассказала она.
Дополнение
Президент Гитанас Науседа сообщил, что Литва не снимет ограничения на транзит в Калининград.
Литовские железные дороги перестали совершать транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Европейского союза.
Добавим
Европейские чиновники стремятся заключить компромиссное соглашение с Литвой, чтобы нормализовать ситуацию с транзитным путем через страну в российский Калининград.