У РФ запропонували не карати за "вимушену" корупцію

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Мін'юст Росії представив проект, спрямований на вдосконалення заходів відповідальності за корупційні правопорушення. Спільно з низкою відомств він пропрацював питання про внесення до законодавства змін, "що передбачають випадки, коли недотримання заборон, обмежень і вимог, встановлених з метою протидії корупції, внаслідок обставин непереборної сили не є правопорушенням", передає УНН з посиланням на "Коммерсант".

"За певних обставин дотримання обмежень і заборон, вимог щодо запобігання або про врегулювання конфлікту інтересів і виконання обов'язків, встановлених з метою протидії корупції, неможливе в силу об'єктивних причин, при цьому звільнення від відповідальності законодавством Російської Федерації не передбачено", - цитує видання документ.

Нагадаємо, корупція в Україні з'їдає близько 2% зростання економіки.

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