У РФ запропонували не карати за "вимушену" корупцію

КИЇВ. 29 січня. УНН. Мін'юст Росії представив проект, спрямований на вдосконалення заходів відповідальності за корупційні правопорушення. Спільно з низкою відомств він пропрацював питання про внесення до законодавства змін, "що передбачають випадки, коли недотримання заборон, обмежень і вимог, встановлених з метою протидії корупції, внаслідок обставин непереборної сили не є правопорушенням", передає УНН з посиланням на "Коммерсант".