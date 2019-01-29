У РФ запропонували не карати за "вимушену" корупцію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Мін'юст Росії представив проект, спрямований на вдосконалення заходів відповідальності за корупційні правопорушення. Спільно з низкою відомств він пропрацював питання про внесення до законодавства змін, "що передбачають випадки, коли недотримання заборон, обмежень і вимог, встановлених з метою протидії корупції, внаслідок обставин непереборної сили не є правопорушенням", передає УНН з посиланням на "Коммерсант".
"За певних обставин дотримання обмежень і заборон, вимог щодо запобігання або про врегулювання конфлікту інтересів і виконання обов'язків, встановлених з метою протидії корупції, неможливе в силу об'єктивних причин, при цьому звільнення від відповідальності законодавством Російської Федерації не передбачено", - цитує видання документ.
Нагадаємо, корупція в Україні з'їдає близько 2% зростання економіки.