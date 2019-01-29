В РФ предложили не наказывать за "вынужденную" коррупцию

"В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено",— цитирует издание документ.

Напомним, коррупция в Украине съедает около 2% роста экономики.