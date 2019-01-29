В РФ предложили не наказывать за "вынужденную" коррупцию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения. Совместно с рядом ведомств он проработал вопрос о внесении в законодательство изменений, “предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением”, передаёт УНН со ссылкой на “Коммерсант”.
"В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено",— цитирует издание документ.
Напомним, коррупция в Украине съедает около 2% роста экономики.