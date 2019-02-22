У РФ вважають, що США використовують українські літаки для доставки зброї до Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вважає, що США і союзники по НАТО опрацьовують питання придбання великої партії озброєння і боєприпасів для їх подальшої передачі опозиційним силам Венесуели, для чого будуть задіяні літаки ДП "Антонов". Про це вона заявила під час брифінгу в Москві 22 лютого, передає кореспондент УНН.
"Є дані про те, що компаніями США і їх союзниками по НАТО опрацьовується питання придбання в одній зі східноєвропейських країн великої партії озброєння і боєприпасів для їх подальшої передачі опозиційним силам Венесуели", - сказала Захарова.
За її словами, мова йде про зразки і аналоги великокаліберних кулеметів, підствольних і автоматичних гранатометів, переносних зенітно-ракетних комплексів, боєприпаси до стрілецького та артилерійського озброєння різного призначення.
"Доставку вантажу до Венесуели планується здійснити на початку березня поточного року декількома партіями через територію сусідньої країни з залученням транспортних літаків міжнародної експедиторської компанії. На жаль, не дивно, що в цій непривабливій історії простежується й український слід. Зокрема, як ми розуміємо, буде задіяно державне підприємство "Антонов", - заявила вона.
Нагадаємо, організована опозицією Венесуели доставка гуманітарної допомоги в країну розпочнеться 23 лютого о 9 ранку за місцевим часом (15:00 за Києвом).
Раніше Мадуро повідомив, що з 20:00 за місцевим часом (02:00 п'ятниці за Києвом) буде "повністю закритий сухопутний кордон з Бразилією". Він також не виключив, що стосовно кордону з Колумбією буде прийнято таке ж рішення. У середу виконавчий віце-президент Венесуели дельс Родрігес повідомила, що республіка закриває морський і повітряний кордон з розташованими в Карибському морі островами Аруба, Кюрасао і Бонайре.