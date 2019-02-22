В РФ считают, что США используют украинские самолёты для доставки оружия в Венесуэлу

“Есть данные о том, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружения и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы”, — сказала Захарова.

По её словам, речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, подствольных и автоматических гранатометов, переносных зенитно-ракетных комплексов, боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения.

“Доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта текущего года несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании. К сожалению, не удивительно, что в этой неприглядной истории прослеживается и украинский след. В частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие “Антонов”, — заявила она.

Напомним, организованная оппозицией Венесуэлы доставка гуманитарной помощи в страну начнется 23 февраля в 9 утра по местному времени (15:00 по Киеву).

Ранее Мадуро сообщил, что с 20:00 по местному времени (02:00 пятницы по Киеву) будет “полностью закрыта сухопутная граница с Бразилией”. Он также не исключил, что в отношении границы с Колумбией будет принято такое же решение. В среду исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что республика закрывает морскую и воздушную границу с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр.