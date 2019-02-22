Оппозиция Венесуэлы сообщила время старта операции по доставке гуманитарной помощи

“У нас прозрачная программа, — сказал политик. — Эта операция будет вестись в Карибском море, в штате Фалькон, на других участках нашей границы”. По словам Оливареса, за доставку помощи из Колумбии в районе города Кукута будет отвечать депутат Исмаэль Гарсиа. При этом он не назвал имена тех, кто будет руководить операцией в других районах.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее называл инициативу о передаче гуманитарной помощи “плохим и дешевым шоу олигархии” и призвал сограждан отказаться от нее. Тем не менее, 8 февраля в Кукуте открылся центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев.

Напоминаем, Мадуро сообщил, что с 20:00 по местному времени (02:00 пятницы по Киеву) будет “полностью закрыта сухопутная граница с Бразилией”. Он также не исключил, что в отношении границы с Колумбией будет принято такое же решение. В среду исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что республика закрывает морскую и воздушную границу с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр.