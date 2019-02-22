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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 46607 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 127926 просмотра

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Оппозиция Венесуэлы сообщила время старта операции по доставке гуманитарной помощи

Оппозиция Венесуэлы сообщила время старта операции по доставке гуманитарной помощи

Киев  •  УНН

 • 8274 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Организованная оппозицией Венесуэлы доставка гуманитарной помощи в страну начнется 23 февраля в 9 утра по местному времени (15:00 по Киеву). Об этом заявил в четверг депутат Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) Хосе Мануэль Оливарес, сообщила газета El Nacional, информирует УНН.

“У нас прозрачная программа, — сказал политик. — Эта операция будет вестись в Карибском море, в штате Фалькон, на других участках нашей границы”. По словам Оливареса, за доставку помощи из Колумбии в районе города Кукута будет отвечать депутат Исмаэль Гарсиа. При этом он не назвал имена тех, кто будет руководить операцией в других районах.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее называл инициативу о передаче гуманитарной помощи “плохим и дешевым шоу олигархии” и призвал сограждан отказаться от нее. Тем не менее, 8 февраля в Кукуте открылся центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев.

Напоминаем, Мадуро сообщил, что с 20:00 по местному времени (02:00 пятницы по Киеву) будет “полностью закрыта сухопутная граница с Бразилией”. Он также не исключил, что в отношении границы с Колумбией будет принято такое же решение. В среду исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что республика закрывает морскую и воздушную границу с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр.

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