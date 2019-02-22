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Опозиція Венесуели повідомила час старту операції з доставки гуманітарної допомоги

Опозиція Венесуели повідомила час старту операції з доставки гуманітарної допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Організована опозицією Венесуели доставка гуманітарної допомоги в країну розпочнеться 23 лютого о 9 ранку за місцевим часом (15:00 за Києвом). Про це заявив у четвер депутат Національної асамблеї (однопалатного парламенту) Хосе Мануель Оліварес, повідомила газета El Nacional, інформує УНН.

“У нас прозора програма, — сказав політик. — Ця операція буде вестися в Карибському морі, в штаті Фалькон, на інших ділянках нашого кордону”. За словами Олівареса, за доставку допомоги з Колумбії в районі міста Кукута відповідатиме депутат Ісмаель Гарсіа. При цьому він не назвав імена тих, хто буде керувати операцією в інших районах.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро раніше називав ініціативу про передачу гуманітарної допомоги “поганим і дешевим шоу олігархії” і закликав співгромадян відмовитися від неї. Проте, 8 лютого в Кукуті відкрився центр з розподілу гуманітарної допомоги для венесуельців.

Нагадуємо, Мадуро повідомив, що з 20:00 за місцевим часом (02:00 п’ятниці за Києвом) буде “повністю закритий сухопутний кордон з Бразилією”. Він також не виключив, що стосовно кордону з Колумбією буде прийнято таке ж рішення. У середу виконавчий віце-президент Венесуели Дельсі Родрігес повідомила, що республіка закриває морський і повітряний кордон з розташованими в Карибському морі островами Аруба, Кюрасао і Бонайре.

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