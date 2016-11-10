У РФ помер знаменитий органіст Гаррі Гродберг
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Відомий музикант, народний артист Росії Гаррі Гродберг помер в Москві. Про це ТАСС повідомили у Московській філармонії, передає УНН.
“У Москві на 88-му році життя помер Гаррі Гродберг”, — уточнили в прес-службі.
Довідка: Г.Гродберг здобув популярність завдяки своїм інтерпретаціям Баха. Музикант був почесним членом Бахівського і Генделівського товариств у Німеччині, а також входив до складу журі Міжнародного Бахівського конкурсу в Лейпцигу (Німеччина).