В РФ скончался знаменитый органист Гарри Гродберг

"В Москве на 88-м году жизни скончался Гарри Гродберг", - уточнили в пресс-службе.

Справка: Г.Гродберг получил известность благодаря своим интерпретациям Баха. Музыкант был почетным членом Баховского и Генделевского обществ в Германии, а также входил в состав жюри Международного Баховского конкурса в Лейпциге (Германия).