В РФ скончался знаменитый органист Гарри Гродберг
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Известный музыкант, народный артист России Гарри Гродберг умер в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Московской филармонии, передает УНН.
"В Москве на 88-м году жизни скончался Гарри Гродберг", - уточнили в пресс-службе.
Справка: Г.Гродберг получил известность благодаря своим интерпретациям Баха. Музыкант был почетным членом Баховского и Генделевского обществ в Германии, а также входил в состав жюри Международного Баховского конкурса в Лейпциге (Германия).