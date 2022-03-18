У рф планують усунути командира десантної бригади через невдачі в Гостомелі - Генштаб

Цитата

“Через відсутність позитивних результатів та неспроможність виконати поставлені завдання планується усунення від виконання службових обов’язків командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ збройних сил рф полковника Вадима Панькова. Його звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель”, - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, близько 130 російських військовослужбовців відмовились від участі у бойових діях в Україні.