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У рф планують усунути командира десантної бригади через невдачі в Гостомелі - Генштаб

У рф планують усунути командира десантної бригади через невдачі в Гостомелі - Генштаб

Київ • УНН

 • 125551 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У росії планують усунути від виконання службових обов’язків командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ збройних сил рф полковника Вадима Панькова. Його звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

“Через відсутність позитивних результатів та неспроможність виконати поставлені завдання планується усунення від виконання службових обов’язків командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ збройних сил рф полковника Вадима Панькова. Його звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель”, - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, близько 130 російських військовослужбовців відмовились від участі у бойових діях в Україні.

Українські Національні Новини

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