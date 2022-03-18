Близько 130 російських окупантів відмовились від участі у бойових діях в Україні — Генштаб

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"Продовжуючи спроби відновити боєздатність окремих підрозділів, що беруть участь у бойових діях, військове керівництво російської федерації планує перекинути на територію України деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, що у Вірменії", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що підтверджуються факти відмови окремих військовослужбовців російської федерації від участі у бойових діях, що обумовлено низьким рівнем морально-психологічного стану російських окупантів після зіткнень з українськими силами оборони.

"Так, зокрема, у пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, близько 130 військовослужбовців відмовились від участі у бойових діях", - зазначається в повідомленні.

Генштаб повідомляє, що особовий склад противника деморалізований, почастішали випадки суїцидів та самоскалічень.

"Через відсутність позитивних результатів та неспроможність виконати поставлені завдання планується усунення від виконання службових обов’язків командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ збройних сил рф полковника Вадима Панькова. Його звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

СБУ повідомляла, що російські окупанти для того, щоб вижити у війні проти Україні звертаються до шаманів і ворожок, а один із них обмотався георгіївськими стрічками.