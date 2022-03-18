Обмотався георгіївськими стрічками на удачу: СБУ виклала розмову окупанта з матір'ю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Російські окупанти для того, щоб вижити у війні проти Україні звертаються до шаманів і ворожок, а один із них обмотався георгіївськими стрічками. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.
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"Російські військові вже не вірять у свої техніку та зброю: щоб вижити в Україні звертаються до шаманів і ворожок", — ідеться у повідомленні СБУ.
У перехопленій Службою безпеки України розмові один із окупантів під Харковом телефонує своїй матері в рф і просить її про допомогу від знайомої ворожки. Росіянин благає провести спеціальний обряд, щоб його не зачепили українські снаряди.
У відповідь матір нагадує, щоб "для захисту" окупант не забував класти георгієвську стрічку у кишеню. Солдат зі свого боку запевнив, що обмотався стрічками повністю, але без обряду все одно нікуди.
"Ми звертаємося до російських загарбників та їхніх родичів: не треба робити обрядів на виживання. Краще забирайтеся геть з України – так збережете своє життя. Бо як залишитеся на нашій землі, на вас чекатиме лише один обряд – поховальний", — написали в СБУ.
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