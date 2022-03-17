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Окупанти шукають українські патрони, щоб прострелити собі ноги і не воювати – СБУ

Окупанти шукають українські патрони, щоб прострелити собі ноги і не воювати – СБУ

Київ • УНН

 • 81448 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Російські окупанти шукають способи, як потрапити в госпіталь, щоб не воювати з українцями. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

Чергова перехоплена розмова СБУ демонструє, наскільки деморалізована і розбита російська армія.

Як зазначили в СБУ, окупанти більше не хочуть воювати і ставлять для себе єдине завдання – вижити.

"Я тобі по секрету скажу, ми хотіли патронами 7.62, українськими, один одному ноги прострелити, щоб нас забинтували і доправили у госпіталь", – ділиться з матір’ю рашист.

Російський солдат мріє втекти з поля бою, тому що втрати в особовому складі лякають. Залишки його бригади зараз дислокуються в Миколаївській області. Вони хочуть зайти в місто, проте вже стали небоєздатними.

"У нас 120 людей відправили назад з бригади у госпіталь з пораненнями, ще приблизно 320 людей поранених та 350 осіб – "200-й" вантаж", – сказав росіянин.

Нагадаємо

Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис перехопленої розмови російського окупанта з батьками, яка підтверджує, що росіян свідомо відправляють на смерть.

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