Окупанти шукають українські патрони, щоб прострелити собі ноги і не воювати – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Російські окупанти шукають способи, як потрапити в госпіталь, щоб не воювати з українцями. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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Чергова перехоплена розмова СБУ демонструє, наскільки деморалізована і розбита російська армія.
Як зазначили в СБУ, окупанти більше не хочуть воювати і ставлять для себе єдине завдання – вижити.
"Я тобі по секрету скажу, ми хотіли патронами 7.62, українськими, один одному ноги прострелити, щоб нас забинтували і доправили у госпіталь", – ділиться з матір’ю рашист.
Російський солдат мріє втекти з поля бою, тому що втрати в особовому складі лякають. Залишки його бригади зараз дислокуються в Миколаївській області. Вони хочуть зайти в місто, проте вже стали небоєздатними.
"У нас 120 людей відправили назад з бригади у госпіталь з пораненнями, ще приблизно 320 людей поранених та 350 осіб – "200-й" вантаж", – сказав росіянин.
Нагадаємо
Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис перехопленої розмови російського окупанта з батьками, яка підтверджує, що росіян свідомо відправляють на смерть.