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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ищут украинские патроны, чтобы прострелить себе ноги и не воевать – СБУ

Киев • УНН

 • 81447 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Российские оккупанты ищут способы, как попасть в госпиталь, чтобы не воевать с украинцами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Очередной перехваченный разговор СБУ демонстрирует, насколько деморализована и разбита российская армия.

Как отметили в СБУ, оккупанты больше не хотят воевать и ставят для себя единственную задачу - выжить.

"Я тебе по секрету скажу (...) мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг другу ноги прострелить, чтобы нас забинтовали и отправили в госпиталь", - делится с матерью рашист.

Русский солдат мечтает сбежать с поля боя, потому что потери в личном составе пугают. Остатки его бригады сейчас дислоцируются в Николаевской области. Они хотят зайти в город, однако уже стали небоеспособными.

"У нас 120 человек отправили назад из бригады в госпиталь с ранениями, еще примерно 320 человек раненых и 350 человек - "200-й" груз", — сказал россиянин.

Напомним

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись перехваченного разговора российского оккупанта с родителями, которая подтверждает, что россиян сознательно отправляют на смерть.

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