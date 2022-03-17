Оккупанты ищут украинские патроны, чтобы прострелить себе ноги и не воевать – СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Российские оккупанты ищут способы, как попасть в госпиталь, чтобы не воевать с украинцами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Очередной перехваченный разговор СБУ демонстрирует, насколько деморализована и разбита российская армия.
Как отметили в СБУ, оккупанты больше не хотят воевать и ставят для себя единственную задачу - выжить.
"Я тебе по секрету скажу (...) мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг другу ноги прострелить, чтобы нас забинтовали и отправили в госпиталь", - делится с матерью рашист.
Русский солдат мечтает сбежать с поля боя, потому что потери в личном составе пугают. Остатки его бригады сейчас дислоцируются в Николаевской области. Они хотят зайти в город, однако уже стали небоеспособными.
"У нас 120 человек отправили назад из бригады в госпиталь с ранениями, еще примерно 320 человек раненых и 350 человек - "200-й" груз", — сказал россиянин.
Напомним
Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись перехваченного разговора российского оккупанта с родителями, которая подтверждает, что россиян сознательно отправляют на смерть.