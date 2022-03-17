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Командири тікають, солдати без їжі та зброї: СБУ виклала розмову окупанта з батьками

Командири тікають, солдати без їжі та зброї: СБУ виклала розмову окупанта з батьками

Київ • УНН

 • 90397 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис перехопленої розмови російського окупанта з батьками, яка підтверджує, що росіян свідомо відправляють на смерть. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Цитата

"Новини з табору російських окупантів: командири тікають, солдати без їжі, зброї, грошей і меддопомоги. Вкотре отримуємо підтвердження, що російських загарбників відправляють на смерть", — ідеться у повідомленні СБУ.

Деталі

На чергових плівках, перехоплених СБУ, російський солдат говорить батькам, що їх кинуло керівництво.

Також росіянин розповідає про страшні бої, потрапляння в кільце, відсутність медичної допомоги для поранених: "Я прийшов (до госпіталю – ред.) мені сказали, не до тебе, можеш навіть не підходити. Ти ходиш, так що йди, бери автомат і знову в бій".

Як зазначили в СБУ, окупанти в Україні втрачають віру в командирів, у свою армію та в керівництво рф. Вони розуміють, що нікому не потрібні й кинуті напризволяще.

Нагадаємо

Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис перехопленої розмови російських окупантів про пияцтво і дезертирство.

Українські Національні Новини

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