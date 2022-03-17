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Командиры бегут, солдаты без еды и оружия: СБУ выложила разговор оккупанта с родителями

Киев • УНН

 • 90396 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись перехваченного разговора российского оккупанта с родителями, подтверждающую, что россиян сознательно отправляют на смерть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

"Новости из лагеря российских оккупантов: командиры бегут, солдаты без еды, оружия, денег и медпомощи. Еще раз получаем подтверждение, что российских захватчиков отправляют на смерть", — говорится в сообщении СБУ.

Детали

На очередных пленках, перехваченных СБУ, российский солдат говорит родителям, что их бросило руководство.

Также россиянин рассказывает о страшных боях, попадании в кольцо, отсутствии медицинской помощи для раненых: "Я пришел (в госпиталь – ред.) мне сказали, не до тебя, можешь даже не подходить. Ты ходишь, так что иди, бери автомат и снова в бой".

Как отметили в СБУ, оккупанты в Украине теряют веру в командиров, в свою армию и в руководство рф. Они понимают, что никому не нужны и брошены на произвол судьбы.

Напомним

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись перехваченного разговора российских оккупантов о пьянстве и дезертирстве.

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