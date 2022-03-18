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Обмотался георгиевскими лентами на удачу: СБУ выложила разговор оккупанта с матерью

Киев • УНН

 • 93274 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Российские оккупанты для того, чтобы выжить в войне против Украины обращаются к шаманам и гадалкам, а один из них обмотался георгиевскими лентами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

"Российские военные уже не верят в свои технику и оружие, чтобы выжить в Украине обращаются к шаманам и гадалкам", — говорится в сообщении СБУ.

В перехваченном Службой безопасности Украины разговоре один из оккупантов под Харьковом звонит своей матери в рф и просит ее о помощи от знакомой гадалке. Россиянин умоляет провести специальный обряд, чтобы его не задели украинские снаряды.

В ответ мать напоминает, чтобы "для защиты" оккупант не забывал класть георгиевскую ленту в карман. Солдат со своей стороны заверил, что обмотался лентами полностью, но без обряда все равно никуда.

"Мы обращаемся к русским захватчикам и их родственникам: не надо делать обрядов на выживание. Лучше убирайтесь вон из Украины - так сохраните свою жизнь. Потому что как останетесь на нашей земле, вас будет ждать только один обряд - погребальный", — написали в СБУ.

Напомним

Российские оккупанты ищут украинские патроны, чтобы прострелить себе ноги и не воевать.

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