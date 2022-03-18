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Около 130 российских оккупантов отказались от участия в боевых действиях в Украине — Генштаб

Киев • УНН

 • 95799 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 российских военнослужащих отказались от участия в боевых действиях в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

"Продолжая попытки восстановить боеспособность отдельных подразделений, участвующих в боевых действиях, военное руководство российской федерации планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что подтверждаются факты отказа отдельных военнослужащих российской федерации от участия в боевых действиях, что обусловлено низким уровнем морально-психологического состояния российских оккупантов после столкновений с украинскими силами обороны.

"Так, в частности, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 военнослужащих отказались от участия в боевых действиях", - отмечается в сообщении.

Генштаб сообщает, что личный состав противника деморализован, участились случаи суицидов и изувечение.

"Из-за отсутствия положительных результатов и неспособности выполнить поставленные задачи планируется отстранение от исполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил рф полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомель", - говорится в сообщении.

Дополнение

СБУ сообщала, что российские оккупанты для того, чтобы выжить в войне против Украины обращаются к шаманам и гадалкам, а один из них обмотался георгиевскими лентами.

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