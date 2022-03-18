В рф планируют устранить командира десантной бригады из-за неудач в Гостомеле - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В россии планируют отстранить от исполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил рф полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомель. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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“Из-за отсутствия положительных результатов и невозможность выполнить поставленные задачи планируется отстранение от выполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил рф полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомель”, - говорится в сообщении.
Дополнение
В пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 российских военнослужащих отказались от участия в боевых действиях в Украине.