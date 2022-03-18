В рф планируют устранить командира десантной бригады из-за неудач в Гостомеле - Генштаб

Цитата

“Из-за отсутствия положительных результатов и невозможность выполнить поставленные задачи планируется отстранение от выполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил рф полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомель”, - говорится в сообщении.

Дополнение

В пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 российских военнослужащих отказались от участия в боевых действиях в Украине.