У рф пишуть, що лікування колаборанта сальдо відбувається у режимі секретності
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Лікування колаборанта та російського ставленика Володимира Сальдо відбувається у режимі секретності. Про його стан знає лише вузьке коло медиків, передає УНН із посиланням на Телеграм-канал Baza.
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Як повідомляє Baza, гауляйтер Херсонської області вже 17 днів перебуває у токсикореанімації інституту імені Скліфосовського. До "важливого пацієнта" ставляться з обережністю: про лікування сальдо знає лише вузьке коло лікарів.
За інформацією Телеграм-каналу, сальдо продовжує перебувати у тяжкому стані. Його отруєння ускладнилося тромбоемболією легеневої артерії (закупоркою артерій тромбами). Лікарі не приходять до нього під час загального обходу — щоденний огляд сальдо проводить директор інституту.
Нагадаємо
колаборанту сальдо стало погано на початку серпня. Спочатку його поплічники заявляли, що стан глави адміністрації – результат його перенапруги на роботі та наслідки коронавірусу. Однак 20 серпня стало відомо, що сальдо було отруєно бойовою отруйною речовиною.