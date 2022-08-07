Колаборанта сальдо могли отруїти: підозрюють кухаря та покоївку – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Так званого "голову військово-цивільної адміністрації" Херсонської області володимира сальдо могли отруїти – підозрюють кухаря та покоївку. Про це із посиланням на джерела повідомив російський Telegram-канал Baza, інформує УНН.
Цитата
"Кухаря та покоївку запідозрили у можливому отруєнні володимира сальдо. 3 серпня "голові військової адміністрації" Херсонської області стало погано, у нього почалося помутніння свідомості і заніміли кінчики пальців. Все це сталося після того, як він з'їв їжу, яку йому приготував новий кухар. Також з'ясувалося, що кухаря напередодні перед імовірним отруєнням привела покоївка, яка працює в будинку сальдо", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Зараз колаборант лежить у токсикологічній реанімації з діагнозом – отруєння невідомою речовиною.
Нагадаємо
5 серпня стало відомо, що сальдо ввели у стан штучної коми.