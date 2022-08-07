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Колаборанта сальдо могли отруїти: підозрюють кухаря та покоївку – ЗМІ

Колаборанта сальдо могли отруїти: підозрюють кухаря та покоївку – ЗМІ

Київ • УНН

 • 139923 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Так званого "голову військово-цивільної адміністрації" Херсонської області володимира сальдо могли отруїти – підозрюють кухаря та покоївку. Про це із посиланням на джерела повідомив російський Telegram-канал Baza, інформує УНН.

Цитата

"Кухаря та покоївку запідозрили у можливому отруєнні володимира сальдо. 3 серпня "голові військової адміністрації" Херсонської області стало погано, у нього почалося помутніння свідомості і заніміли кінчики пальців. Все це сталося після того, як він з'їв їжу, яку йому приготував новий кухар. Також з'ясувалося, що кухаря напередодні перед імовірним отруєнням привела покоївка, яка працює в будинку сальдо", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Зараз колаборант лежить у токсикологічній реанімації з діагнозом – отруєння невідомою речовиною. 

Нагадаємо

5 серпня стало відомо, що сальдо ввели у стан штучної коми.

Українські Національні Новини

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