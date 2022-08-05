Соцсети сообщают о тяжелом состоянии и госпитализации коллаборанта сальдо в москву

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“Главу временной администрации” Херсонской области владимира сальдо в состоянии медикаментозной комы спецбортом госпитализируют из Крыма в одну из московских больниц”, – говорится в сообщении.

Детали

По словам источников Baza, вчера сальдо переправили из Херсонской области в клинику в Крыму. Сегодня ему стало хуже, он подключен к аппарату ИВЛ и введен в кому.

Сообщается, что был проведен консилиум с участием московских и крымских врачей. По его результатам было принято решение срочно госпитализировать коллаборанта в больницу в москве.

В данный момент в Крыму уже готов спецборт, чтобы перевезти его в столицу рф.

Отмечается, что в то же время в личном телеграм-канале сальдо продолжают появляться посты. Так в одном из недавних постов от лица т.н.”главы администрации” Херсонской области сообщается, что «ухудшение самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного коронавируса».

Добавим

В июле соцсети сообщали о том, что «глава» так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области владимир сальдо госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.



В июне сообщали о подрыве автомобиля сальдо. Сам он, к сожалению, тогда не пострадал.