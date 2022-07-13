Коллаборант сальдо госпитализирован в тяжелом состоянии – соцсети
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Соцсети и Telegram-каналы сообщают о том, что «глава» так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области владимир сальдо госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, пишет УНН.
Детали
Так, информация о госпитализации сальдо уточняется.
Также об этом написал нардеп Алексей Гончаренко.
«По моим данным, херсонский коллаборант сальдо госпитализирован в тяжелом состоянии. Ждем детали», – отметил он.
Напомним
В прошлом месяце сообщали о подрыве автомобиля сальдо. Сам он, к сожалению, тогда не пострадал.