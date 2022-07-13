Колаборант сальдо госпіталізований в тяжкому стані – соцмережі

Деталі

Так, інформація про госпіталізацію сальдо уточнюється.

Також про це написав нардеп Олексій Гончаренко.

«За моїми даними, херсонський колаборант сальдо госпіталізований в тяжкому стані. Чекаємо деталі», - зазначив він.

Нагадаємо

Минулого місяця повідомляли про підрив автівки сальдо. Сам він, нажаль, тоді не постраждав.