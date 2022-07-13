Колаборант сальдо госпіталізований в тяжкому стані – соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Соцмережі та Telegram-канали повідомляють про те, що «голову» так званої військово-цивільної адміністрації Херсонської області володимира сальдо госпіталізовано до лікарні у тяжкому стані, пише УНН.
Деталі
Так, інформація про госпіталізацію сальдо уточнюється.
Також про це написав нардеп Олексій Гончаренко.
«За моїми даними, херсонський колаборант сальдо госпіталізований в тяжкому стані. Чекаємо деталі», - зазначив він.
Нагадаємо
Минулого місяця повідомляли про підрив автівки сальдо. Сам він, нажаль, тоді не постраждав.