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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Колаборант Сальдо спростував інформацію про підрив свого авто

Колаборант Сальдо спростував інформацію про підрив свого авто

Київ • УНН

 • 234506 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Колаборант та російський ставленик Володимир Сальдо спростував інформацію про підрив свого автомобіля у тимчасово оккупованому Херсоні, пише УНН.

Деталі

"...один із Telegram-каналів… повідомив про те, що мій автомобіль підірвано біля облдержадміністрації, і я вже їду прямо в реанімацію", - сказав колаборант на відео, яке розповсюджується в соцмережах.

Сальдо назвав інформацію, опубліковану раніше в мережі, брехнею, і заявив, що "зараз займається зовсім іншим".

Раніше про те, що колаборант і його автомобіль підірвалися, написали ексдепутат, а зараз військовий ЗСУ Андрій Немировський, а також діючий нардеп Олексій Гончаренко.

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