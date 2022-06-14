Колаборант Сальдо спростував інформацію про підрив свого авто
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Колаборант та російський ставленик Володимир Сальдо спростував інформацію про підрив свого автомобіля у тимчасово оккупованому Херсоні, пише УНН.
Деталі
"...один із Telegram-каналів… повідомив про те, що мій автомобіль підірвано біля облдержадміністрації, і я вже їду прямо в реанімацію", - сказав колаборант на відео, яке розповсюджується в соцмережах.
Сальдо назвав інформацію, опубліковану раніше в мережі, брехнею, і заявив, що "зараз займається зовсім іншим".
Раніше про те, що колаборант і його автомобіль підірвалися, написали ексдепутат, а зараз військовий ЗСУ Андрій Немировський, а також діючий нардеп Олексій Гончаренко.