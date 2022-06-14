Колаборант Сальдо спростував інформацію про підрив свого авто

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"...один із Telegram-каналів… повідомив про те, що мій автомобіль підірвано біля облдержадміністрації, і я вже їду прямо в реанімацію", - сказав колаборант на відео, яке розповсюджується в соцмережах.

Сальдо назвав інформацію, опубліковану раніше в мережі, брехнею, і заявив, що "зараз займається зовсім іншим".

Раніше про те, що колаборант і його автомобіль підірвалися, написали ексдепутат, а зараз військовий ЗСУ Андрій Немировський, а також діючий нардеп Олексій Гончаренко.