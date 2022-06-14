В Херсоне подорвали служебный автомобиль коллаборанта Сальдо – соцсети
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В захваченном российскими оккупантами Херсоне сообщили о взрыве автомобиля коллаборанта Владимира Сальдо. Об этом, в частности, заявил в Facebook экс-депутат, а сейчас военный ВСУ Андрей Немировский, пишет УНН.
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"По неподтвержденным, пока, данным! В оккупированном Херсоне возле здания обладминистрации подорван служебный автомобиль коллаборанта "Сосальдо", он и его охранники в момент взрывов находились в нем, их везут скорые в реанимацию. Слава украинским партизанам", - написал Немировский.
Отметим, лексика сообщения сохранена.
Детали
Речь идет о так называемом "главе Херсонской области" Владимире Сальдо.
О подрыве автомобиля коллаборанта написал также нардеп Алексей Гончаренко.
Пока информацию не подтверждали официальные источники. УНН пытается узнать подробности происшествия.