В Херсоне подорвали служебный автомобиль коллаборанта Сальдо – соцсети

Цитата

"По неподтвержденным, пока, данным! В оккупированном Херсоне возле здания обладминистрации подорван служебный автомобиль коллаборанта "Сосальдо", он и его охранники в момент взрывов находились в нем, их везут скорые в реанимацию. Слава украинским партизанам", - написал Немировский.

Отметим, лексика сообщения сохранена.

Детали

Речь идет о так называемом "главе Херсонской области" Владимире Сальдо.

О подрыве автомобиля коллаборанта написал также нардеп Алексей Гончаренко.

Пока информацию не подтверждали официальные источники. УНН пытается узнать подробности происшествия.