У Херсоні підірвали службовий автомобіль колаборанта Сальдо – соцмережі

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"По непідтвердженим, поки що, данним! В окупованому Херсоні біля будівлі обладміністрації підірвано службовий автомобіль колаборанта "Сосальдо", він і його охоронці в момент вибухів перебували в ньому, їх везуть швидкі в реанімацію. Слава українським партизанам", - написав Немировський.

Наголосимо, лексика повідомлення збережена.

Деталі

Йдеться про так званого "очільника Херсонщини" Володимира Сальдо.

Про підрив автівки колаборанта написав також нардеп Олексій Гончаренко.

Наразі інформацію не підтверджували офіційні джерела. УНН намагається дізнатися подробиці події.