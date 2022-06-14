Коллаборант Сальдо опроверг информацию о подрыве своего авто
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Коллаборант и российский ставленник Владимир Сальдо опроверг информацию о подрыве своего автомобилья во временно окупированном Херсоне, пишет УНН.
Детали
"...один из Telegram-каналов… сообщил о том, что мой автомобиль взорван возле облгосадминистрации, и я уже еду прямо в реанимацию", - сказал коллаборант на видео, которое распространяется в соцсетях.
Сальдо назвал информацию, опубликованную ранее в сети, ложью, и заявил что "сейчас занимается совершенно другим".
Ранее о том, что коллаборант и его автомобиль подорвались, написали экс-депутат, а сейчас военный ВСУ Андрей Немировский, а также действующий нардеп Алексей Гончаренко.