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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 52698 просмотра

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Коллаборант Сальдо опроверг информацию о подрыве своего авто

Коллаборант Сальдо опроверг информацию о подрыве своего авто

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Коллаборант и российский ставленник Владимир Сальдо опроверг информацию о подрыве своего автомобилья во временно окупированном Херсоне, пишет УНН.

Детали

"...один из Telegram-каналов… сообщил о том, что мой автомобиль взорван возле облгосадминистрации, и я уже еду прямо в реанимацию", - сказал коллаборант на видео, которое распространяется в соцсетях.

Сальдо назвал информацию, опубликованную ранее в сети, ложью, и заявил что "сейчас занимается совершенно другим".

Ранее о том, что коллаборант и его автомобиль подорвались, написали экс-депутат, а сейчас военный ВСУ Андрей Немировский, а также действующий нардеп Алексей Гончаренко.

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