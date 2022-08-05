Соцмережі повідомляють про тяжкий стан та госпіталізацію колаборанта сальдо до москви
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. "Глава" так званої "військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо перебуває в стані медикаментозної коми, і готується до госпіталізації до однієї з московських лікарень. Про це повідомляє Телеграм-канал Baza з посиланням на свої джерела, пише УНН.
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“Главу тимчасової адміністрації” Херсонської області Володимира Сальдо в стані медикаментозної коми спецбортом госпіталізують із Криму до однієї з московських лікарень”, – йдеться у повідомленні.
Деталі
За словами джерел Baza, учора сальдо переправили із Херсонської області до клініки у Криму. Сьогодні йому стало гірше, він підключений до апарату ШВЛ та введений у кому.
Повідомляється, що було проведено консиліум за участю московських та кримських лікарів. За його результатами було ухвалено рішення терміново госпіталізувати колаборанта до лікарні у москві.
На даний момент у Криму вже готовий спецборт, щоб перевезти його до столиці рф.
Зазначається, що водночас у власному телеграм-каналі сальдо продовжують з'являтися пости. Так, в одному з недавніх постів від імені т.зв. ”глави адміністрації” Херсонської області повідомляється, що «погіршення самопочуття стало результатом ускладнення після перенесеного коронавірусу».
Додамо
У липні соцмережі повідомляли про те, що «глава» так званої військово-цивільної адміністрації Херсонської області володимир сальдо госпіталізований до лікарні у тяжкому стані.
У червні повідомляли про підрив автомобіля сальдо. Сам він, на жаль, тоді не постраждав.