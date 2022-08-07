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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Коллаборанта сальдо могли отравить: подозревают повара и горничную – СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Так называемого "главу военно-гражданской администрации" Херсонской области владимира сальдо могли отравить – подозревают повара и горничную. Об этом со ссылкой на источники сообщил российский Telegram-канал Baza, информирует УНН.

Цитата

"Повара и горничную заподозрили в возможном отравлении владимира сальдо. 3 августа "главе военной администрации" Херсонской области стало плохо, у него началось помутнение сознания и занемели кончики пальцев. Все это произошло после того, как он съел еду, которую ему приготовил новый повар. Также выяснилось, что повара накануне перед вероятным отравлением привела горничная, которая работает в доме сальдо", – говорится в сообщении.

Добавим

Сейчас коллаборант лежит в токсикологической реанимации с диагнозом – отравление неизвестным веществом. 

Напомним

5 августа стало известно, что сальдо ввели в состояние искусственной комы.

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