Коллаборанта сальдо могли отравить: подозревают повара и горничную – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Так называемого "главу военно-гражданской администрации" Херсонской области владимира сальдо могли отравить – подозревают повара и горничную. Об этом со ссылкой на источники сообщил российский Telegram-канал Baza, информирует УНН.
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"Повара и горничную заподозрили в возможном отравлении владимира сальдо. 3 августа "главе военной администрации" Херсонской области стало плохо, у него началось помутнение сознания и занемели кончики пальцев. Все это произошло после того, как он съел еду, которую ему приготовил новый повар. Также выяснилось, что повара накануне перед вероятным отравлением привела горничная, которая работает в доме сальдо", – говорится в сообщении.
Добавим
Сейчас коллаборант лежит в токсикологической реанимации с диагнозом – отравление неизвестным веществом.
Напомним
5 августа стало известно, что сальдо ввели в состояние искусственной комы.