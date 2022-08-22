Детали

Как сообщает Baza, гауляйтер Херсонской области уже 17 дней находится в токсикореанимации института имени Склифосовского. К "важному пациенту" относятся с осторожностью: о лечении сальдо знает только узкий круг врачей.

По информации Телеграмм-канала, сальдо продолжает находиться в тяжелом состоянии. Его отравление осложнилось тромбоэмболией легочной артерии (закупоркой артерий тромбами). Врачи не приходят к нему во время общего обхода — ежедневный осмотр сальдо проводит директор института.

Напомним

коллаборанту сальдо стало плохо в начале августа. Первоначально его приспешники заявляли, что состояние главы администрации – результат его перенапряжения на работе и последствия коронавируса. Однако 20 августа стало известно, что сальдо было отравлено боевым ядовитым веществом.