В России пишут, что лечение коллаборанта сальдо проходит в режиме секретности
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Лечение коллаборанта и российского ставленника владимира сальдо проходит в режиме секретности. О его состоянии знает лишь узкий круг медиков, передает УНН со ссылкой на Телеграмм-канал Baza.
Детали
Как сообщает Baza, гауляйтер Херсонской области уже 17 дней находится в токсикореанимации института имени Склифосовского. К "важному пациенту" относятся с осторожностью: о лечении сальдо знает только узкий круг врачей.
По информации Телеграмм-канала, сальдо продолжает находиться в тяжелом состоянии. Его отравление осложнилось тромбоэмболией легочной артерии (закупоркой артерий тромбами). Врачи не приходят к нему во время общего обхода — ежедневный осмотр сальдо проводит директор института.
Напомним
коллаборанту сальдо стало плохо в начале августа. Первоначально его приспешники заявляли, что состояние главы администрации – результат его перенапряжения на работе и последствия коронавируса. Однако 20 августа стало известно, что сальдо было отравлено боевым ядовитым веществом.