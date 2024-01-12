У рф пасажирський літак викотився за межі злітної смуги при посадці: на борту понад 50 людей

У рф пасажирський літак Як-42 викотився за межі злітно-посадкової смуги при посадці. На борту перебувало понад 50 людей, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Shot.

За інформацією SHOT, сьогодні ввечері борт виконував рейс Амдерма 2 - Талаги, у літаку перебувало 53 пасажири та 5 членів екіпажу. Усіх людей успішно евакуйували, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Проте, подія вплинула на розклад архангельського аеропорту: на даний момент там затримано кілька рейсів і на виліт, і на приліт.

Слідчі транспортної прокуратури рф наразі встановлюють всі обставини інциденту та з'ясовують причини.